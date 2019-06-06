شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ ومتنزهات الإسكندرية تستقبل الزائرين في ثاني أيام العيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت شواطئ ومتنزهات الإسكندرية، في ثانى أيام عيد الفطر المبارك، الآلاف من المواطنين للاحتفال بالعيد وسط حالة من البهجة والسرور، لا سيما في الساعات الأولى من اليوم.

وحرص العديد من مواطني المحافظات المجاورة على التوافد بالشواطئ والمتنزهات وحديقة الحيوانات في الإسكندرية للاستمتاع بالبحر والعيد معاً، فيما لم تمنعهم حرارة الشمس من قضاء عطلة العيد، وشهدت دور السينما زحاماً من قبل الشباب خاصة بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة لانتظار لحجز تذاكر دخول حفلات عرض الأفلام الجديدة.

وشهدت منطقة القلعة في بحري زحاما، خاصة بعد العصر، وغلب على زائريها الوافدين من المحافظات الأخرى لقضاء إجازة العيد بالإسكندرية.

واستقبلت حديقة حيوان النزهة بالاسكندرية الآلاف من المرتادين من الإسكندرية والمحافظات المجاورة في أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس، وسط إجراءات تأمينية مشددة لتوفير الجو الملائم للزوار للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء.

وقال الدكتور علاء الدمياطي، مدير عام الحديقة، إن حديقة حيوان الإسكندرية استقبلت أمس 10 آلاف زائر بحصيلة إجمالية بلغت نحو 45 ألف جنيه كحصيلة بوابات، مشيرا إلى أن البحر وامتحانات الثانوية العامة والاحتفلات الأسرية ساهمت في ضعف الإقبال على الحديقة في أول أيام العيد.

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وأوضح، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تتم مواجهة حرارة الشمس بخراطيم مياه، فضلاً عن التعامل مع الحيوانات الكبيرة «العواجيز» برفع مناعتها من خلال إعطائها جرعات فيتامينات وأملاح معدنية وتكثيف معدلات الأغذية لهم لتمكينها من التغلب على السن المتقدم، مشيرة إلى أنه تتم الاستعانة بألواح ثلج للدببة حال اشتداد درجات الحرارة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص ركن للأطفال بالحديقة لاستمتاع الزائرين وإنشاء وحده المهر بعد تجديد الكاريتا وزيادة منافذ البيع تجنبا للزحام في العيد، بالإضافة إلى تشغيل الإذاعة الداخلية لتنبيه التائهين وإمداد الحديقة بأقول شرطية والتي سيتم توزيعها على جميع الأبواب والحديقة والإسعاف للمحافظة على الأمن وسلامة الجمهور.

وأكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي أنه وللعام الثالث على التوالي تم مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى ٣٠/٩/٢٠١٩ بناء على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في إطار الحرص على إتاحة مزيد من الوقت لدخول العدد الأكبر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الأثري الهام.

وأشار إلى أن قلعة قايتباي حققت معدل زيارات جيد خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، على الرغم من تزامن إجازة العيد مع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وتفضيل المواطنين الاحتفالات الأسرية بين العائلات بدلاً من الذهاب إلى المواقع المفتوحة والكورنيش في أول أيام العيد.

وأضاف «متولي» أن إيرادات القلعة نتاج تذاكر الدخول من الزوار المصريين والعرب الأجانب، بالإضافة إلى معرض الأحياء البحرية المرفق بالقلعة.

وقال «متولي»: «إن القلعة اتخذت كافة الاستعدادات الأمنية اللازمة من خلال تكيف تواجد شرطة السياحة والمراقبين بخلاف تشكيل لجنة عمليات لمتابعة وتسهيل دخول الزائرين والتأكد من عدم تشويه الأثر والحفاظ عليه».