في يوم.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و25 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 4717 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1374 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. و25 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. كما ضُبط في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة (25) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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