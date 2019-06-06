على مساحة 18 ألف متر.. صور تُظهر سير العمل في "برلمان العاصمة الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت شركة المقاولون العرب، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورًا جديدة أثناء عمل العمل بمشروع مبنى البرلمان في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويقع الموقع العام لمجلس النواب على مساحة تصل إلى 126 ألف متر مسطح، ويتكون من مبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، ومبنى الخدمات والموقع العام ويضم الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

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ويقع مبنى مجلس النواب، على مساحة 18 ألف متر ويتكون من قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية، وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر.

كما يضم البرلمان، عددًا من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة.

وانتهت شركة المقاولون العرب من الهيكل الخرساني لمبنى مجلس النواب، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشطيبات الداخل والخاريجة، كما يتم تنفيذ إنشاءات المباني الأخرى.