محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، فيديو للاحتفالية التي نظمتها القوات المسلحة لتكريم أسر الشهداء والمصابين لليوم الثاني على التوالي في عيد الفطر المبارك. ونظمت القوات المسلحة الاحتفالية بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ولفيف من المسؤولين. واشتمل الحفل على عدد من العروض الفنية والموسيقية، بجانب الفقرات الترفيهية وتقديم الهدايا للأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. القوات المسلحة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.