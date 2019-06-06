محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وافقت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على زيادة سعر عقار "Cevamol Effervescent Tablet" بنحو 4 جنيهات. جاء ذلك بناءً على موافقة وزيرة الصحة على لجنة التسعيرة بلجنتها رقم (14 لسنة 2019). ويستخدم العقار كخافض للحرارة وخاصة في حمى الأطفال، ومسكن للألم سواء كان حاد أو مزمن، وعلاج حالات الصداع والصداع النصفي ونزلات البرد والأنفلونزا والتهاب اللوزتين. Advertisements وأصبح السعر الجديد للعقار 15 جنيهًا بعد أن كان 11.25 جنيه. ونص القرار على أن يتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة على التشغيلات التي يتم إنتاجها بعد تاريخ اعتماد هذه الموافقة، أي مطلع مايو الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" توافق على زيادة سعر دواء خافض للحرارة (مستند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.