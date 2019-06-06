تبدأ اليوم.. تعرف على الفعاليات والأنشطة الثقافية في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تبدأ اليوم، أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الفطر المبارك في جميع أنحاء الوطن بهدف إبراز دور الابداع في تنمية وعي الانسان وبناء المجتمع.

وينشر الخليج 365، خريطة فعاليات المسرح والأوبرا خلال أيام عيد الفطر..

- البيت الفني للمسرح

أعلن البيت الفني للمسرح، تقديم 10 عروض مسرحية بدءًا من الخميس 6 يونيو (ثاني أيام عيد الفطر) بمختلف المحافظات.

في "المسرح القومي"، تُعرض مسرحية "يعيش أهل بلدي" من إنتاج فرقة المسرح القومي وإخراج عاصم نجاتي أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرض الحالة توهان من إخراج سيد خاطر وذلك على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

ويستقبل مسرح الغد بالعجوزة، الجمهور من جديد في عرض "الحادثة" من إخراج عمرو حسان، وتأليف الكاتب الكبير لينين الرملي.

أما فرقة مسرح الشباب فتقدم على المسرح العائم الصغير العرض الجديد "بيت الأشباح" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني.

كما تقدم فرقة مسرح الطليعة، عرضين على قاعتيها بالعتبة الأول "شباك مكسور" من تأليف رشا عبد المنعم وإخراج شادي الدالي يسبقه عرض "نوح الحمام" من تأليف وإخراج أكرم مصطفى.

وفى مدينة الإسكندرية، تقدم فرقة مسرح الإسكندرية على مسرح بيرم التونسي عرضها الجماهيري "أبو كبسولة" تأليف محمد الصواف وإخراج محمد مرسي.

وتطلق فرقة مسرح القاهرة للعرائس، عرضها الجديد "محطة مصر" من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين على مسرح القاهرة للعرائس، حيث يقدم في حفلين متتاليين يوميا.

أما فرقة المسرح القومي للأطفال، تفتتح عرضها الجديد "زهرة اللوتس" تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب.

وتقدم فرقة مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة، عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية من تأليف وأشعار بلال إمام، ويعرض مرتين متتاليتين يوميًا هذا إلى جانب حفلات صباحية لعروض الأراجوز وعرايس الشمس.

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- الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من العروض الفنية المتنوعة بمواقعها في مختلف أنحاء البلاد تشمل العروض الموسيقية والغنائية إلى جانب الندوات واللقاءات الأدبية والشعرية وورش العمل والأنشطة الإبداعية التي تعمل على تطوير الوعي والارتقاء بالوجدان.

- المركز القومي لثقافة الطفل

ينظم المركز القومى لثقافة الطفل، ورشة حكي بالرسم والألوان وعدة ندوات تتناول موضوعات التدخين - إعرف بلدك- القدوة من التاريخ إلى جانب ورش مهارات التواصل باللغة الانجليزية بمركز بحوث وتوثيق أدب الطفل.

أما في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب في عقد نادي الفنون التشكيلية وورش فنية للأطفال وعرض أفلام كرتون ضمن أنشطة نادي السينما، وعروض الساحر والأراجوز ورشة تنمية مهارات مع فريق الحديقة لذوي الإعاقة إلى جانب العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب مسابقات أدبية وفنية، ورش عمل تتنوع بين الغناء والموسيقى والتشكيل الغناء المسرح ومسابقة فى لعبة الشطرنج.

وتقام أيضًا أنشطة إبداعية بمكتبة الزيتون العامة وورشة رسم وزخرفة بمكتبة 15 مايو العامة وندوة عن عيد الفطر وورش فنية بمكتبة مركز شباب مدينة العبور.

- صندوق التنمية الثقافية

ينظم صندوق التنمية الثقافية، نادي السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما إلى جانب عروض دولية للأطفال والشباب من بولندا، التشيك، سلوفكيا والمجر، كما تستمر عروض ناديي السينما الأفريقية والهندية بمركز الهناجر للفنون.

ويعقد عدد من الصالونات الثقافية هي أم كلثوم بمتحفها بالمنيل، مقامات بقصر الأمير بشتاك بالتعاون مع الإذاعة المصرية، ذاكرة الوطن مشروع للمستقبل بمركز طلعت حرب الثقافي الذي يستضيف العرض المسرحي "إحنا واحد" لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستضيف بيت السحيمي عرض "ست الدنيا" لفرقة الشمس.

- البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

ويشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إعادة انتاج العرض الغنائي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون بالعجوزة من إنتاج فرقة تحت 18 وإخراج محسن رزق وبطولة مروة عبدالمنعم.

كما يفتتح السيرك القومي الموسم الصيفي لأول مرة في 4 مواقع هي العجوزة، جمصة، ١٥ مايو، والإسكندرية، حيث جرى إعداد برنامج متميز يضم مجموعة من الفقرات الجديدة التفاعلية إلى جانب الفقرات المعتادة التي تنال إعجاب الجمهور منها الكرباج، ثنائي التشكيلات، الطوق الهوائي، الساحر، ثنائي الشيف إلى جانب فقرة ترويض الوحوش.