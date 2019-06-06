المفتي الأسبق ينفي شائعة وفاته: أقضي العيد مع أسرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نفى الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات عن وفاته اليوم الخميس.
وأكد "واصل" في تصريحات لمصراوي، أنه بصحة جيدة، ويقضي العيد مع أسرته.
وطالب المفتي الأسبق بنشر الفكر الوسطي بين الأطفال والشباب وعدم تركهم لأي فكر متطرف.
وأشار إلى ضرورة تتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة الفكر المتطرف، والضرب بيد من حديد على من يقتلون الجنود في سيناء.
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