أخبار مصر | محافظ القاهرة يلتقي أسر شهداء الوطن ويشاركهم احتفالات عيد الفطر‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يلتقي أسر شهداء الوطن ويشاركهم احتفالات عيد الفطر‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر بحضور عدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة.

أكد المحافظ لأبناء وأسر شهداء الوطن فخر واعتزاز كل مصرى بهم وبذويهم من شهداء الوطن ، و أن مصر لن تنسى أبنائها الشهداء أبداً لما قدموه من غالى ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلد، مشيراَ إلى ان جميع أجهزة الدولة وقيادتها السياسية حريصة على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، وأن تاريخ الوطنية سيظل ذاكراَ ومسطراَ بحروف من نور ما قدموه من قدوة وضربوا أروع الأمثلة فى الوطنية والعطاء وضحوا بأرواحهم من أجل مصر.