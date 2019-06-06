شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال التطوير بمنطقة «رأس كيندي» بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برفقته اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم، الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تطوير طرق شرم الشيخ بدون توقف خلال فترة العيد.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وإنشاء مشاية سياحية بطريق «نوفوتيل/ الماريوت»، لنقل حركة السير من وإلى طريق السلام لأحد كباري شرم الشيخ والعكس، بالإضافة إلى إنشاء منطقة انتظار «باركينج» للسيارات لمنع تكدس وانتظار السيارات بطريق السلام، في إطار تطوير طريق السلام.

كما قام المحافظ بتفقد أعمال تطوير منطقة «رأس كيندي»، حيث أمر المحافظ بتطوير تلك المنطقة وإعادتها للبرامج السياحية مرة أخرى ضمن إنشاء وتطوير وتنويع الأماكن والمقاصد السياحية بشرم الشيخ، حيث سيتم الافتتاح لتلك المنطقة خلال شهر يونيو الجاري.