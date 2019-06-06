شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يترأس عيد «خميس الصعود» باليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ومطران طنطا، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بدأ زيارة تبشيرية رسمية إلى مدينة «Volos» البحرية باليونان أمس الأربعاء، وتستمر يومين بدعوة من متروبوليت إبراشية Demetrias المطران إيجناطيوس.

وأضاف المطران، في بيان اليوم، الخميس، أن البابا سوف يترأس هناك قداس عيد «خميس الصعود»، كما سيفتتح الأسبوع البحري لعام 2019، والمكرس هذا العام للإسكندرية.

وأشار إلى أنه في فترة ما بعد الظهر، سوف يترأس خدمة صلاة الغروب في كنيسة الصعود المقدسة في فولوس، والتي سيمنح خلالها أعلى جائزة فخرية للكنيسة المحلية، وهي عبارة عن الصليب الذهبي مع دبلوم.