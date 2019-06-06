شكرا لقرائتكم خبر عن الملايين يواصلون احتفالاتهم بثاني أيام العيد بالمحافظات في الحدائق والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل ملايين المواطنين في المحافظات احتفالاتهم، الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر، وخرجوا إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

في الإسكندرية، حرص الآلاف من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة على التوافد على الشواطئ والمتنزهات وحديقة الحيوانات للاستمتاع بالبحر والعيد معًا فيما لم تمنعهم حرارة الشمس من قضاء عطلة العيد، وشهدت دور السينما زحاماً من قبل الشباب، خاصة بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة انتظار حجز تذاكر دخول حفلات عرض الأفلام الجديدة، وشهدت منطقة القلعة في بحرى زحامًا خاصة بعد العصر وغلب على زائريها الوافدين من المحافظات الأخرى لقضاء إجازة العيد بها.

واستقبلت حديقة حيوان النزهة الآلاف من المرتادين وسط إجراءات تأمينية مشددة لتوفير الجو الملائم للزوار للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء.

وقال الدكتور علاء الدمياطى، مدير عام الحديقة، إنها استقبلت، أمس الأول، 10 آلاف زائر بحصيلة إجمالية بلغت نحو 45 ألف جنيه كحصيلة بوابات، مشيرًا إلى

أنه تم تخصيص ركن للأطفال بالحديقة وزيادة منافذ البيع، تجنبا للزحام، بالإضافة إلى تشغيل الإذاعة الداخلية لتنبيه التائهين.

وفي القليوبية، سجلت الرحلات النيلية رقما قياسيا نتيجة إقبال الشباب من الجنسين على الرحلات للاستمتاع بمياه النيل والتنزه في حدائق القناطر والعودة للقاهرة واستغل أصحاب اللنشات الصغيرة الإقبال ورفعوا ثمن الرحلة للضعف.

وحضر الشباب على شكل مجموعات، فيما ازدحمت الشوارع المؤدية لحدائق القناطر التي بدت كاملة العدد، نتيجة الإقبال على الدراجات والموتوسيكلات وركوب الخيل، وتوافدت آلاف الأسر والعائلات من ناحيتي الجيزة والمنوفية والقرى المجاورة بالقناطر وافترشوا المسطحات الخضراء حتى تحولت منطقة الشلالات لبلاج مفتوح ولم تسجل الأجهزة وغرف العمليات المشكلة ما يعكر صفو الزائرين، وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها لمواجهة حالات التحرش وسط الحدائق وتوفير الأمن للزوار.

وأكدت رحاب المزين، رئيس مدينة القناطرالخيرية أن مستشفى المدينة لم يستقبل أي حالات طارئة باستثناء حالات إصابات طفيفة نتيجة اللهو واللعب بالحدائق لبعض الأطفال وقائدي الدراجات.

في دمياط، شهدت مدينة رأس البر توافد الآلاف من الزائرين، حيث ازدحمت شوارع المدينة وشواطئها بالمواطنين الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى من الصباح.

وقالت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والقطاعات الخدمية لتوفير جميع سبل الراحة والأمان لرواد المدينة إلى جانب اتخاذ إجراءات السلامة بشواطئ رأس البر وتكثيف نقاط الإنقاذ والإسعاف بها.

وفي الشرقية، شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق و«الكفراوي» ونادي الرواد والنادي الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان ونادي الشرقية الرياضي بالزقازيق والنادي الدولي بمدينة أبوكبير ومدينة الصالحية الجديدة، إقبالاً كبيرًا من الأسر فيما انتشر الباعة الجائلين بمحيط الحدائق والمتنزهات لبيع ألعاب الأطفال والورد وسط الأغاني والرقص على أنغام الدي جي لإضفاء روح من البهجة والسرور بين المواطنين.

شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق إقبالا كبيرا للزائرين، حيث توافد المئات من مختلف قري ومدن المحافظة للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وقضاء يوم ترفيهي لإدخال الفرح والسرور على أطفالهم.

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وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام الحديقة، إن الحديقة استقبلت في أول أيام العيد نحو ٥٥٠٠ زائر، مشيرًا إلى أنه تمت إقامة حفلات ترفيهية للأطفال الأيتام بالمجان داخل الحديقة لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وفي كفر الشيخ، احتفل الآلاف من المواطنين بمدن وقرى المحافظة في الحدائق والمتنزهات والشواطئ، وشهدت حدائق صنعاء بمدينة كفرالشيخ والأسرة والطفولة و«أبا العينين» بمدينة دسوق وحديقة الحيوان بكفرالشيخ وحديقة العائلات بفوة إقبال كبير من المواطنين.

وحرص المئات على قضاء ثاني أيام العيد في الرحلات النيلية بمدينة دسوق وفي مصيف بلطيم.

وفي 6 أكتوبر بالجيزة، فضل الأهالى قضاء اليوم الثاني في الحدائق العامة المنتشرة بالأحياء خاصة حديقة جهاز المدينة، والحصرى والشباب، ومدينة الإنتاج الإعلامي، بينما ذهب البعض إلى الملاعب الترفيهية بمول العرب ومول مصر، كما استقبلت نوادي 6 أكتوبر والإعلاميين والمهندسين ودجلة ومراكز الشباب بـ6 أكتوبر وزايد آلاف الزائرين، واستقبلت مدينة «دريم بارك» و«دريم لاند» آلاف الزائرين، وازدحمت «الكافيهات» خاصة أركان، أمريكان بلازا، جاليريا بالزوار.

وفي الإسماعيلية، خرج آلاف المواطنين إلى المنتزهات والحدائق العامة والأندية للاستمتاع بأجواء البهجة، وشهدت حدائق الملاحة ونمرة 6 والغابة والطريق الدائرى زحاما كبيرا من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهدت أندية الفيروز و«الدنفاه» والتعاون والملاحة إقبالا كبيرا، ووصلت نسبة الإشغال بالفنادق بالمحافظة إلى أكثر من 95%.

وشاركت هيئة قناة السويس وإدارة الأنفاق بها المواطنين الاحتفال بالعيد، وكلف الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة بتوزيع الورود على العابرين لأنفاق القناة في أجواء من البهجة، في إطار الاحتفالات المستمرة والفرحة الكبيرة للمواطنين بافتتاح الأنفاق.

وفي المنيا، شهدت الحدائق والمتنزهات إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وانتشرت مجموعات الملاهي المتنقلة بالحدائق والمتنزهات لتقديم اللعب للأطفال، وواصلت مراكز الشباب والأندية افتتاح أبوابها أمام المترددين.

وقال محمد سيد، رئيس مركز المنيا، لم يتم رصد أي مخالفات أو تلقي شكاوى من المترددين على الحدائق بكورنيش النيل.

وفي الدقهلية، توافد المئات على مصيف جمصة لقضاء ثاني أيام العيد وتابعت المهندسة سحر لطفى توافر جميع خطوط السير بالموقف العمومي للمدينة، وتوفير جميع سبل الراحة للرواد وتذليل أي معوقات أمامهم وحسن التعامل معهم.

وقالت رئيس المدينة إن المدينة وزعت حوالي 400 حاوية للقمامة بالأماكن المختلفة، حافظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، وشددت على الاهتمام بالنظافة وعدم ترك تراكم أي قمامة في أي مكان.

وفي الأقصر، خرج المئات للاحتفال على كورنيش النيل والحدائق بمدينة الأقصر، وواصلت أجهزة الأمن تأمين الاحتفالات، وتم نشر القوات الخاصة والشرطة النسائية في المتنزهات العامة والحدائق، لضبط أي عناصر تحاول تعكير احتفالات السيدات والأسر، وتمت الاستعانة بقسم مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن بـ«الشرطة

النسائية، وتنقل سيارات مكافحة «العنف ضد المرأة- مكافحة التحرش»، بين شوارع وميادين المدينة والمرسى النيلى للقيام بالدوريات لمواجهة أي سلوكيات خاطئة أثناء التجمعات، والتشديد على ضبط المتحرشين والقبض على أي حالة اشتباه.

وفي سوهاج، واصل آلاف المواطنين بمختلف قرى ومراكز محافظة سوهاج، احتفالاتهم وسط تواجد أمني مكثف في الشوارع والميادين، وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى للمحافظة- في بيان صحفى- إن حديقة الزهور، وجزيرة قرمان وسط النيل بالمدينة، سجلتا أعلى معدلات الإقبال من جانب المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل 4 عبارات نهرية إضافية لنقل المواطنين إليهما، كما ازدحم كورنيش النيل الشرقي بالأسر والأطفال الذين فضل معظمهم ركوب اللنشات والمراكب النيلية.

وفي شمال سيناء، حرص الأطفال والشباب على ركوب الخيل والدراجات الهوائية، خلال الاحتفال بعيد الفطر بمدينة العريش، وخرج الشباب للالتقاء في التجمعات البدوية بمناطق الشيخ زويد ورفح وغرب العريش وبئر العبدو وسط سيناء، وحرص الأطفال والشباب على ممارسة الألعاب التقليدية ابتهاجًا بالعيد.