شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يتفقد حركة الملاحة بقناة السويس في ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر.

وقال الفريق مهاب مميش: إن «حركة الملاحة شهدت عبور113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين للعيد، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها، وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري».

كما أكد أن مشروعات التنمية تسير بخطوات ثابتة من أجل زيادة الاستثمارات في المنطقة وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب المصري وخلق مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة.

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وشهدت حركة الملاحة اليوم عبور سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة EVER GLORY، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في أول رحلة بحرية لها، ضمن قافلة الجنوب بالممر الملاحي الجديد للقناة قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا بحمولة كلية 221.6 ألف طن.

وتعد سفينة الحاويات العملاقة أحدث سفن أسطول الخط الملاحي الصديق للبيئة EVER GREEN، وتُصنف كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، حيث يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما يبلغ غاطسها 53 قدم، وتستطيع أن تحمل على متنها أكثر من 20 ألف حاوية.

وأوضح الفريق مميش أن استقبال قناة السويس لأحدث سفن الأسطول العالمي، لاسيماً سفن الحاويات في أولى رحلاتها البحرية يعد دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية للقناة في خدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مؤكداً استعداد القناة للتعامل مع كافة المتغيرات في سوق النقل البحري، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

من جانبه، أعرب اللواء بهاء بدر، وكيل شركة «EVER GREEN» المالكة للسفينة، عن سعادته بعبور هذه السفينة العملاقة، مشيرًا إلى أن الشركة المالكة للسفينة قد وضعت في اعتبارها عند التصميم أبعاد المجرى الملاحي للقناة، مؤكدًا أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة.

كما وجه الشكر للفريق مُهاب مميش والعاملين بالهيئة على ما يقدمونه من دعم فني ولوجستي لخدمة حركة التجارة العالمية.

الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، يتفقد حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك