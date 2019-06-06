شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، الخميس، بجولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي، رافقه خلالها الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء صادق الشورى، مدير مطار شرم الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية العاملة بالمطار.

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وفي بداية الجولة، قدم وزير الطيران المصري التهنئة للعاملين بالمطار ورجال الشرطة والجوازات والجهات العاملة بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأثنى على التعاون والتنسيق بين جميع العاملين في المطار، كل في موقعه، سواء من ضباط المراقبة الجوية أو من العلاقات العامة والأمن والمحطة والعمليات والخدمات الأرضية وعمال التحميل وأشاد بحسن الاستقبال لضيوف مصر من السائحين العرب والأجانب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر تام وتذليل كافة العقبات لجميع الركاب والسائحين دعماً وتنشيطاً للسياحة الوافدة إلى مصر، خاصة إلى مناطق الجذب السياحي، ومن أهمها شرم الشيخ، كما هنأ الركاب المسافرين والقادمين على متن الرحلات الدولية والداخلية بمناسبة عيد الفطر وتمنى لهم قضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بزيارتهم لمدينة شرم الشيخ.

وخلال الجولة تابع الوزير انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار وتأكد من انتظام التشغيل فى ظل الكثافة التى يشهدها المطار، وتفقد جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، وأشاد وزير الطيران بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار.

كما تفقد الوزير كاونترات مصر للطيران والجوازات والأسواق الحرة، للاطمئنان على سير العمل، وتفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، واستمع إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنوياً، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من عمليات التطوير بالمطار وفقاً للجدول الزمني المحدد.