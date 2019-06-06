20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير يهتم بالظواهر الفلكية ويتابع أخبارها وتفاصيل حدوثها، ولذا ينشر ”الخليج 365” قائمة كاملة بأبرز وأهم الظواهر الفلكية المرتقبةحتى نهاية عام 2019. وجاءت كالتالى: - 21 يونيو الانقلاب الصيفى وأول أيام فصل الصيف - 2 يوليو ميلاد شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا - 2 يوليو كسوف كلى للشمس - 17 يوليو بدر شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا - 16/17 يوليو خسوف جزئى للقمر - 1 أغسطس ميلاد شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا - 15 أغسطس بدر شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا - 30 أغسطس ميلاد هلال شهر محرم لعام 1441 هجريا - 14 سبتمبر بدر شهر المحرم لعام 1441 هجريا Advertisements - 23 سبتمبر الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف - 28 سبتمبر ميلاد شهر صفر لعام 1441 هجريا - 13 أكتوبر بدر شهر صفر لعام 1441 هجريا - 28 أكتوبر ميلاد شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا - 11 نوفمبر عبور عطار قرص الشمس - 12 نوفمير بدر شهر ريع الأول لعام 1441 هجريا - 26 نوفمبر ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا - 12 ديسمبر بدر شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا - 22 ديسمبر الإنقلاب الشتوى وبداية فصل الشتاء - 26 ديسمبر ميلاد هلال شهر جمادى الألى لعام 1441 هجريا - 26 ديسمبر كسوف حلقى للشمس

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