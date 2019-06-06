شكرا لقرائتكم خبر عن ولد قبل ثورة 19 بـ13 سنة.. رحيل أكبر معمر فى الغربية عن عمر 113 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت قرية شبراطو فى مركز بسيون بمحافظة الغربية، جنازة الشيخ خليفة يوسف سلطان، عميد عائلة "آل سلطان"، وهو أكبر مُعمِّر بالمحافظة، إذ رحل عن عمر يناهز 113 سنة.
كان الشيخ خليفة مأذونا شرعيا، وإماما وخطيبا للمسجد الرئيسى فى القرية. وقد وُلد فى العام 1906، وتوفيت زوجته قبل 5 سنوات من الآن عن عمر يناهز 100 سنة.
وزوّج "خليفة" آلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة على مدى عشرات السنين، وتقول أسرته إنه كان يعيش على الأعشاب الطبيعية، ويرفض تناول الأدوية، أو الشاى والمنبهات، ولم يُدخّن مطلقا، كما كان حافظا للقرآن الكريم وأدى فريضة الحج. وقد خرجت القريبة بكاملها فى تشييع جنازته بعد ظهر اليوم.
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