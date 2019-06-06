مصر | حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة.. و"علاء فتحي" لقطاع الجنوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة.. و"علاء فتحي" لقطاع الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حركة التنقلات المحدودة التي اعتمدها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وشملت الحركة تصعيد العقيد علاء فتحي ليشغل منصب رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، بدلًا من مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، ونقل العقيد طه فودة من قطاع اكتوبر، ليشغل منصب مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر.

وجاء ذلك بعد قرار مدير أمن الجيزة بإحالة العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة للاحتياط.

