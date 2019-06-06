شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة القصير بالبحر الأحمر، الخميس، حيث ثاني أيام عيد الفطر، تكرارًا في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى حالة من تذبذب التيار.

وقرر عدد من أهالي مدينة القصير بالبحر الأحمر تقديم شكاوى واستغاثات إلى وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، بسرعة التدخل لإنهاء معاناة نحو 75 ألفا من سكان المدينة، لتضررهم من تذبذب وارتفاع الجهد وتكرار انقطاع التيار الكهربائي وتذبذب الجهد.

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وطالبوا بالتحقيق في انقطاع التيار وتذبذب الجهد، ما تسبب في تلف مئات الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

كما طالب أهالي القصير وزارة الكهرباء بإجراء عمليات تجديد وإحلال لمولدات محطة توليد الكهرباء بالمدينة التي انتهى عمرها الافتراضي وتعمل بنظام التناوب بين مناطق المدينة، حسب قولهم.

وشكوا تجاهل الوزارة الاهتمام بتركيب مولدات كهربائية جديدة بدلا من المحطات القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي.