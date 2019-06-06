شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شاب يمر بأزمة نفسية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم شاب في عقده الثاني من العمر على التخلص من حياته داخل منزله بقرية «زهر شرب» بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح بقيام شاب بالتخلص من حياته.

وعند سؤال أسرته، أقروا بأنه كان يعاني من حالة اكتئاب وأزمة نفسية وساءت حالته، فتخلص من حياته شنقا ولم تتهم الأسرة أحدًا بالتسبب في الوفاة. وتحرر محضر للعرض على النيابة المختصة.