شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع عدد زوار حديقة الحيوان إلى 200 ألف زائر في يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت حدائق الحيوان والاسماك بالقاهرة والمحافظات استقبال زوار العيد، حيث شهدت حديقة الحيوان بالجيزة وجميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة، إقبالا مكثفا من الزائرين بالقاهرة الكبرى والاقاليم حيث فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين، منذ السابعة صباحا للحد من تكدس الزوار أمام شبابيك تذاكر دخول حديقة الحيوان، فيما بلغ عدد زوار حديقة الحيوان 200 ألف زائر خلال يومين.

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن حديقة حيوان الجيزة شهدت ازدحاما شديدا خلال اليوم الثاني لأيام عيد الفطر المبارك لآلاف الأسرة المصرية مقارنة باليوم الأول الذي يغلب على زواره الأطفال فرتكة العيدية، موضحًا أن إجمالي أعداد الزائرين تجاوز 100 ألف زائر وهو ما يؤكد أن الحديقة هي متنفس المصريين خلال أيام العطلات والاحتفالات القومية باعتبارها مكان مناسب للبسطاء من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف «رجائي» أنه من اللافت هو الازدحام الشديد داخل الحديقة وعلى المسطحات الخضراء، ومناطق الألعاب والمتحف الحيواني وبيت الزواحف فضلا عن الإقبال على مشاهد نجوم الحديقة من الزراف والفيل والدببة، والأسود والنمور، بالإضافة إلى قيام فرق الكشافة بمساعدة أسر الاطفال التائهين للوصول إلى عائلاتهم والإهتمام بالمحافظة على جمال الحديقة.

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وأوضح إن زيادة البوابات الإلكترونية وأجهزة لكشف المعادن ساهم في تسهيل الإجراءات الامنية حفاظًا على أمان الزوار، بالإضافة إلى توفر عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وكافة أرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية والشرطة النسائية، وزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة.

ولفت رئيس حدائق الحيوان، إن زوار حديقة الحيوان بالجيزة استمتعوا بعدد من ولدات جديدة للحيوانات بالإضافة إلى مشاهدة، عروض جديدة لزوجي «الأسد مروان» و«الأنثى لولا»، والاشبال سكر وليليى، ودودو اشهر شمبانزى بالحديقة، وعروض لزوجى الكونغر الأحمر.

وأشار «رجائي»، إلى أن نجوم الحديقة في اليوم الثاني ضمت انثى النمر البنغالى والملقبة بـ«رشا»، وأنثى القرد الأزرق الملقبة «بندا»والمكاك البنغالى «جميلة»، وتجهيز سينما الأطفال، وفقس لطائر الفزان الذهبى، والغزلان، وأبوحراب السودانى و«الاميو» وعروض لأنثى الجمل الآسيوى«ذى السنامين» «جنى» ومولود لأبوعدس «لولى القرون» المهدد بالانقراض، وبوجا يلاند.

يأتي ذلك بينما شهدت حديقة الأورمان إقبالا كثيفا من زوار الحديقة، فيما أكد الدكتور سيد حسين، مدير حديقة الأورمان أن الحديقة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين حتى يستمتعوا بإجازة العيد وسط الأشجار النادرة والمساحات الخضراء الشاسعة الخلابة.

وأكد على دخول الأطفال دون سن الخامسة مجانا وان سعر التذكرة جنيهان فقط، مضيفا بأن إدارة الحديقة توفر كل سبل الراحة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة.