شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة يدين حادث العريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان نادي القضاة الحادث الإرهابي على كمين «بطل 14» غرب مدينة العريش، الذي وقع صباح الأربعاء، وراح ضحيته ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
وفي بيان للنادي، قال إنه يدين بأشد عبارات الاستنكار الحادث الذي أسفر عن سقوط شهداء من رجال الشرطة البواسل.
وأعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبرار، مؤكدًا أن «تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة، وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان».
وأكد تضامنه مع رجال الشرطة في دفاعهم عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، مُعربًا عن تقديره للدور البطولي الذي يقومون به.
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