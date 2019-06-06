شكرا لقرائتكم خبر عن «الكنيسة على الخريطة».. برنامج جديد عن الكنائس القبطية حول العالم على CTV والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت قناة «سي تي ڤي»، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برنامجًا جديدًا ضمن خريطة برامجها.

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ويحمل البرنامج اسم «الكنيسة على الخريطة». وتتضمن حلقاته تصوير خدمة الكنيسة القبطية في كل أنحاء العالم، والتأكيد على هويتها المصرية ووطنيتها.

ويظهر في البرنامج أساقفة وكهنة الكنيسة خارج مصر. بجانب لقاءات مع سفراء مصر في الخارج التي تؤكد على العلاقات القوية التي تربط كل المصريين خارج حدود الوطن.

وقال الإعلامي إسحاق يونان، مُقدم ومعد البرنامج: «برنامج الكنيسة على الخريطة طفرة غير مسبوقة في نوعية البرامج التي تقدم في الإعلام المسيحي بشكل عام. أشكر الأستاذ إيليا ثروت باسيلي لتبنيه للفكرة وإظهارها بشكل يليق. وأتمنى النجاح في توصيل رسالة البرنامج».