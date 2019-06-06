شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في 6 منازل و14 حوشا للماشية بسوهاج وإصابة 5 بحالة اختناق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، حريقًا ضخمًا نشب في 6 منازل و14 حوشا للماشية بقرية «قاو غرب» بمركز طما في شمال المحافظة، قبل إمتداده إلى عدد آخر من منازل القرية، وأصيب 5 أشخاص بحالة إختناق جراء الحريق وتم إسعافهم على الفور، ولم ينجم عن الحريق خسائر في الأرواح.

وكان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بالحريق من العميد أحمد الشمندى، مأمور مركز شرطة طما، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وعلاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد ياسر صلاح، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وقوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين للرائد أحمد عبدالرؤوف، رئيس مباحث مركز طما، أن الحريق نشب في 6 منازل، و14 حوشا للماشية مبنية بالطوب البلوك الأبيض ومسقوفة بأفلاق النخيل والبوص، وذلك نتيجة مصدر حرارى جارى تحديده، ونجم عن الحريق إصابة 5 أشخاص من بينهم 3 سيدات بحالات إختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى طما المركزى وإسعافهم، ونفوق عدد من الأغنام والطيور المنزلية، واحتراق عدد من المنقولات المنزلية والأثاث، وكميات من البوص والتبن والغلال، وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.