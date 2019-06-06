شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والاشغالات بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، على تفقد حالة النظافة والإشغالات بعدد من القطاعات بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون تقصير.

وأكد «راشد»، على أن المحافظة أزالت من خلال حي الهرم وشرطة المرافق، تعديات ومخالفات قرية ومسرح عش البلبل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أنه تم إزالة الأسوار والغرف وكل المخالفات التابعة للقرية والمسرح، مشددا على تطبيق القانون بحزم على أي مخالف دون تفرقة ومهما بلغ حجم المخالفة.

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وقال «راشد»، إن الأعمال جاءت استمرارا للمجهودات التي بذلتها المحافظة لإزالة المباني المخالفة والمتعدية على الأراضي أملاك الدولة وتأكيدا على استمرار عمل فرق المرافق والإشغالات والازالات خلال فترة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على انتظام العمل بالأحياء والمراكز والمدن خلال فترة عيد الفطر المبارك دون أي اخلال.

وأشار «راشد»، إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة لم تتلقي حتي الأن أي مشكلات أو معوقات كبيرة، لافتا إلى أن الجميع على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ.

وفي إطار متابعة منظومة النظافة، وجه المحافظ حي الهرم وهيئة النظافة برفع كافة مخلفات بشارع عمرو بن العاص وتمهيد الطريق ورفع كفاءة النظافة به مع المرور الدوري للتأكد من عدم وجود مخلفات وقمامة به مجددا.

ومن جانبه، أكد العميد إيهاب مكاوي، رئيس حي الهرم، على أن لجنة الإزالات بالحي قامت بإزالة كافة مخالفات مسرح منوعات عش البلبل حيث تم الدفع بـ5 معدات وفرق الإشغالات لسرعة الإنتهاء من أعمال الإزالة وذلك بالتنسيق مع المنطقة الصناعية والاستثمارية وشرطة المرافق، مؤكدا على الانتهاء من رفع المخلفات بشارع عمرو بن العاص على الفور تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

الجيزة تزيل مخالفات وتعديات قرية ومسرح عش البلبل بالصحراوي

الجيزة تزيل مخالفات وتعديات قرية ومسرح عش البلبل بالصحراوي

الجيزة تزيل مخالفات وتعديات قرية ومسرح عش البلبل بالصحراوي

الجيزة تزيل مخالفات وتعديات قرية ومسرح عش البلبل بالصحراوي

الجيزة تزيل مخالفات وتعديات قرية ومسرح عش البلبل بالصحراوي

الجيزة تزيل مخالفات وتعديات قرية ومسرح عش البلبل بالصحراوي