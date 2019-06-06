شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية بسوهاج لـ3 مجندين استشهدوا في هجوم العريش الإرهابي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد، الدكتور بسام عزام، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، نائبا عن المحافظ، والدكتور أحمد الأنصارى، الخميس، مراسم الجنازة العسكرية لثلاثة مجندين من أبناء المحافظة استشهدوا، أمس، في الهجوم الإرهابى الذي استهدف كمين 14 جنوب مدينة العريش، وهم: المجند محمد فايز فرج فايز من مدينة المنشاة، والمجند محمد أحمد بخيت من مدينة جهينة، والمجند عبدالله عزالدولة عبدالجليل من مدينة البلينا.

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وأقيمت الجنازة العسكرية للشهداء بشارع الجامعة أمام مبنى ديوان المحافظة في شرق مدينة سوهاج، بحضور اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، واللواء حسن محمود، حكمدار المديرية، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وأعضاء مجلس النواب، وأسر الشهداء وآلاف المواطنين، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الشهداء الثلاثة بمسجد على أبن أبى طالب، وبعدها تم وضع الجثامين ملفوفة في علم مصر على سيارات إطفاء، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وجرت مراسم الجنازة العسكرية بحضور نائب المحافظ ومرافقوه، وسط هتافات تندد بالإرهاب وتطالب بتطهيره من أرض سيناء وجميع محافظات مصر، والقصاص للشهداء، وتم تقديم واجب العزاء لأسر الشهداء، وحملت سيارات الإسعاف الجثامين لدفن كل شهيد بمسقط رأسه.

وأدان محافظ سوهاج – في بيان رسمى – الهجوم الإرهابى، ناعيا وجميع العاملين بالمحافظة ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن، وقدم خالص العزاء لأسرهم وللشعب المصري، داعيا الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكد المحافظ، أن الإرهاب لا دين له وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري والشرطة وجموع الشعب إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، منوها إلى أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية، وجيشه العظيم، وشرطة بلاده، لحفظ أمن واستقرار الوطن.

جنازة عسكرية بسوهاج لثلاثة مجندين استشهدوا فى هجوم العريش الإرهابى

جنازة عسكرية بسوهاج لثلاثة مجندين استشهدوا فى هجوم العريش الإرهابى

جنازة عسكرية بسوهاج لثلاثة مجندين استشهدوا فى هجوم العريش الإرهابى

جنازة عسكرية بسوهاج لثلاثة مجندين استشهدوا فى هجوم العريش الإرهابى