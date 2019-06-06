شكرا لقرائتكم خبر عن اخرجى براحتك فى العيد.. 8 حاجات هتساعدك على التصدى للتحرش الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل احتفالات عيد الفطر المبارك لليوم الثانى، بخروج آلاف المواطنين إلى الشوارع والمتنزهات فى أنحاء مصر، وهى الأجواء التى قد تشهد زيادة فى التوترات الأمنية، والمضايقات والتحرش الذى تتعرض له النساء.

المشكلة فى ملف التحرش أن كثيرات من النساء والفتيات لا يعرفن كيفية التعامل مع أزمة التحرش الجنسى. لذا فإننا نستعرض معهن أهم 7 خطوات عملية لمواجهة التحرش بأساليب وطرق مختلفة، بحسب ما أوردته الدكتورة غادة على، نائب مدير مركز مكافحة التحرش:

1- أبرز الإجراءات التى يمكن اللجوء إليها، تصوير المُتحرّش إن أمكن، وفضحه على وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

2- حل الشعور بتتبع أحد الأشخاص يمكن زيادة السرعة، ويمكن التظاهر بإجراء مكالمة هاتفية للإيحاء بأن هناك شخصا آخر على تواصل معك.

3- الركوب بجانب متحرش فى وسائل المواصلات العامة، يستدعى المواجهة المباشرة وطلب المساعدة من المحيطين، حتى لا تمتد التجاوزات لفترة طويلة.

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4- كثيرا ما يُبادر المتحرش وينتقل من مرحلة الكلام إلى الفعل، لكن يُمكن قطع الطريق عليه حال كنتِ أسبق فى المبادرة بنظرة حادة أو رد فعل صارم.

5- من المهم العمل على تعزيز الثقة فى النفس، من خلال الحصول على دروس دفاع عن النفس أو نصائح نفسية للتعامل مع تلك الحالات.

6- مراعاة طبيعة الأماكن التى تتحركين فيها ونوعيات البشر المحيطين، والالتزام بملابس ملائمة لتلك الأماكن والأجواء قدر الإمكان.

7- حال التحرك باتجاه اتخاذ إجراءات قانونية، وتحرير محضر بواقعة التحرش، يجب معرفة اسم المتحرش على الأقل، إذا لم تتمكن الضحية بمساعدة المحيطين من اصطحابه إلى قسم الشرطة.

8- يمكن اللجوء إلى الجهات التى توفر دعما لضحايا التحرش، وأبرزها الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، على هواتف: 0112697722 - 0112677333 - 0112697744، وغرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة والتحرش الجنسى والعنف عبر الخط المختصر 15115، والرقمين: 01007525600 - 01121997477.