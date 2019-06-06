شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات "القومى للمرأة": لم نتلق أية شكاوى تحرش طوال أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، إنها لم تتلق أية شكاوى من تعرض نساء وفتيات لحالات تحرش أو انتهاكات جنسية، أمس الأربعاء، فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان المجلس قد شكّل غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها السيدات والفتيات خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، على مدار 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، من خلال خطوط هاتفية مخصصة لهذا الغرض.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس، إن غرفة العمليات لم تتلقّ أية شكاوى تليفونية خاصة بالتحرش خلال أول أيام عيد الفطر، لافتة إلى أنها لاحظت الانتشار الكثيف من الشرطة، خاصة الشرطة النسائية، فى الشوارع والميادين والمتنزهات، وهو ما ساهم فى الحدّ من الظاهرة.

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وأوضحت مديرة مكتب الشكاوى، أن الغرفة تواصلت مع مديرى حدائق الأزهر والفسطاط، وأفادا بعدم وقوع أية حالات تحرش، وأن الإقبال على الحدائق كان متوسطا مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى التواجد الأمنى المكثف من الشرطة.

يُذكر أن غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة تواصل تلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع للتعامل معها، إضافة إلى تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات حال الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، عبر الأرقام التالية: 01554845024 - 01002575600 - 01099191929.







