في ثاني أيام العيد.. 20 صورة ترصد احتفال المصريين بحديقة الفسطاط

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل:

احتفل المصريون اليوم الخميس، بعيد الفطر المبارك في ثاني أيامه، بالحدائق والمتنزهات.

ورصدت عدسة "الخليج 365" مظاهر الاحتفال بالعيد بحديقة الفسطاط، حيث توافد العشرات من المواطنين على الحديقة في الساعات الأولى من اليوم.

وتزاحم الأطفال على الألعاب الموجودة بالحديقة، إضافة إلى لعب عدد منهم كرة القدم.