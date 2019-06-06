محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل:
احتفل المصريون اليوم الخميس، بعيد الفطر المبارك في ثاني أيامه، بالحدائق والمتنزهات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" مظاهر الاحتفال بالعيد بحديقة الفسطاط، حيث توافد العشرات من المواطنين على الحديقة في الساعات الأولى من اليوم.
وتزاحم الأطفال على الألعاب الموجودة بالحديقة، إضافة إلى لعب عدد منهم كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر في ثاني أيام العيد.. 20 صورة ترصد احتفال المصريين بحديقة الفسطاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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