عضو بـ"خارجية النواب": آن الأوان لوضع آلية دولية لمواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى تكاتف دولى لمواجهتها والقضاء عليها، بعد أن استشرى وأصبح الجميع في غير مأمن من شروره، وهو التهديد الأول لمساعى تحقيق التنمية، الأمر الذي يستلزم تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التى تمارس الإرهاب، أو الدول التي تغض الطرف عنه، بل في حالات فجة تقوم بدعمه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية.

وأوضح "عبدالوهاب" في بيان، اليوم الخميس، أن مصر أول من نبهت لمخاطر الإرهاب وعانت منه سنوات وما زالت، وهي تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، وفقدت المئات من خيرة أبنائها، وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي، لذا آن الأوان ليتحمل الجميع مسئولية المواجهة.

وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على أنه لن تنال هذه الشرذمة من مصر فقد عقد شعبها العزم على أن يسحق تحت أقدامه كل من يريد جذبة للوراء أو يعوقه عن مواصلة مسيرة التنمية.

ولفت إلى أنه لا سبيل للقضاء على وباء الإرهاب اللعين إلا بالمواجهة الشاملة، بما فى ذلك التصدى بحزم لكل داعميه بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن، لافتًا إلى أنه يتعين وضع آلية حاسمة للتعامل مع هذه الظاهرة، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.​