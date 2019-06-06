محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير - محمد حسام الدين:
شهدت حديقة الحيوانات بالجيزة، إقبالا كبيراً، تزامناً مع احتفال المواطنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وتزينت الحديقة لاستقبال زوارها بالعديد من المقاعد للعائلات، وكبار السن والمساحات الخضراء المسموح الجلوس فوقها، كما استمتع الأطفال باللعب في الحديقة ومشاهدة الحيوانات بأنواعها المختلفة.
وقال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة سجلت حتى ظهر اليوم حضور 34 ألف زائر، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد الزائرين خلال الساعات المقبلة.
وأضاف رشاد في تصريح خاص لمصراوي، أن الحديقة استعدت بـ750 سلة نظافة و320 فرد آمن لتأمين الزائرين، لافتًا إلى أن الأسر المصرية توافدت بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر "فرحة الصغير والكبير".. الآلاف يقضون ثاني أيام العيد بحديقة الحيوان (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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