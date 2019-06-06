"القومي للمرأة": لم نتلق أي شكاوى خاصة بالتحرش خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

خصص المجلس القومي للمرأة غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش الذي قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على مدار 12 ساعة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً، عن طريق خطوط تليفونية لهذا الغرض.

وقالت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى تليفونية خاصة بالتحرش خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر، مشيرة إلى أنه تم ملاحظة الانتشار الكثيف من الشرطة وخصوصا النسائية بالشوارع والميادين والمتنزهات، وساهم ذلك بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة.

وأضافت عبدالمنعم أن الغرفة قامت بالتواصل مع مديري حدائق الأزهر والفسطاط، الذين أفادا بعدم وجود أي حالات تحرش، وأن الإقبال على الحدائق متوسط بالمقارنة بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى التواجد الأمني المكثف من الشرطة.

على جانب آخر، أشارت عبدالمنعم إلى أن المكتب استقبل خلال أول أيام العيد استفسارات من السيدات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وتم إفادة الشاكيات بالمشورة القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة تتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، بالإضافة إلى تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.