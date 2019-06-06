الكهرباء: لم نتلق شكاوى بانقطاع التيار خلال العيد حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن شركات الكهرباء نجحت حتى الآن في استقبال أيام عيد الفطر المبارك بدون انقطاعات في التيار، مؤكدًا أن الخط الساخن الخاص بتلقي شكاوى الكهرباء لم يتلق بلاغات أو شكاوى متعلقة بحدوث انقطاعات.

وأضاف المصدر لمصراوى، أن قيادات الوزارة يتابعون أولًا بأول ما يتم داخل شركات الكهرباء المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع، من خلال غرفة عمليات رئيسية بمقر الوزارة، ترصد وتتابع ما يحدث، وذلك برفقة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء.

وشدد على أنه تم إلغاء جميع الراحات والإجازات للمهندسين والفنيين، حتى يتسنى لهم التدخل بمواجهة أي مشكلة طارئة.