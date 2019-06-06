محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بالشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حالة النظافة والإشغالات بعدد من القطاعات بنطاق المحافظة؛ للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون تقصير.

وأكد راشد أن المحافظة أزالت من خلال حي الهرم وشرطة المرافق، تعديات ومخالفات قرية ومسرح عش البلبل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أنه تم إزالة الأسوار والغرف وكل المخالفات التابعة للقرية والمسرح.

وشدد محافظ الجيزة -في بيان اليوم- على تطبيق القانون بحزم على أي مخالف دون تفرقة مهما بلغ حجم المخالفة.

وأوضح أن الأعمال جاءت استمرارًا للمجهودات التي بذلتها المحافظة لإزالة المباني المخالفة والمتعدية على الأراضي أملاك الدولة، وتأكيدًا على استمرار عمل فرق المرافق والإشغالات والإزالات خلال فترة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على انتظام العمل بالأحياء والمراكز والمدن خلال فترة عيد الفطر المبارك دون أي إخلال.

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وأشار راشد إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة لم تتلقى حتى الآن أي مشكلات أو معوقات كبيرة، مشيرًا إلى أن الجميع على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع أي معوقات يمكن تطرأ.

وفي اطار متابعه منظومة النظافة، وّجه المحافظ حي الهرم وهيئة النظافة برفع كافة مخلفات بشارع عمرو بن العاص، وتمهيد الطريق ورفع كفاءة النظافة به، مع المرور الدوري للتأكد من عدم وجود مخلفات وقمامة به مجددًا.

من جانبه قال العميد إيهاب مكاوي رئيس حي الهرم إن لجنة الإزالات بالحي رفعت كافة مخالفات مسرح منوعات عش البلبل، حيث تم الدفع بـ5 معدات وفرق الإشغالات لسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة، بالتنسيق مع المنطقة الصناعية والاستثمارية وشرطة المرافق، مؤكدًا على الانتهاء من رفع المخلفات بشارع عمرو بن العاص على الفور تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.