34 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تشهد حديقة حيوان الجيزة إقبالا كثيفًا من المواطنين منذ صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وقال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة سجلت حتى الآن حضور 34 ألف زائر، مشيرا إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد الزائرين خلال الساعات المقبلة.
وأضاف رشاد لمصراوي، أن الحديقة استعدت بـ750 سلة نظافة و320 فرد أمن لتأمين الزائرين، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة من قبل الزائرين، والأجواء في الحديقة مثالية.
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