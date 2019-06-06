إحالة رئيس مباحث جنوب الجيزة للاحتياط.. والعقيد "فتحي" بديلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اعتمد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة حركة تنقلات محدودة في قطاع الجنوب. الحركة شهدت تصعيد العقيد علاء فتحي -أحد الطيور المهاجرة العائد مؤخرا إلى مديرية أمن الجيزة -ليتولى منصب رئيس المباحث الجنائية للقطاع بعدما كان يتولى منصب مفتش مباحث شمال أكتوبر. كما تم نُقل العقيد طه فوده، ليشغل منصب مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، وذلك بعد صدور قرار بإحالة العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب للاحتياط.

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