تنفيذ 54 ألف حكم قضائي وضبط 43 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
ونجح قطاع الأمن العام، في ضبط " 43 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهم، 181 قطعة سلاح أبيض، 129 قضية مخدرات، (284) طلقة مختلفة الأعيرة.
وأثمرت الحملات عن ضبط 320 دراجة نارية مخالفة، 26156 مخالفة مرورية، 621 مخالفة مرافق، 23 قضية مصنفات وتنفيذ 54167 حكم قضائي متنوع" خلال 24 ساعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
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