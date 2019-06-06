الأمن العام: خلافات مالية بين الأب والخال وراء اختطاف طفل بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالسويس، في كشف غموض اختطاف طفل من أثناء لهوه أمام منزله وإعادته سالما لأسرته.

تلقى قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس، بلاغا من أحد المواطنين، 41 سنة، مقيم بدائرة القسم بغياب "نجله"، 9 سنوات، أثناء لهوه أمام منزله.

توصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المبلغ، عامل، 33 سنة، مقيم بذات الناحية، نظرا لوجود خلافات مالية مع والد الطفل.

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وبتضيق الخناق على المتهم واستهدافه بأماكن تردده قام بإطلاق سراح الطفل وتركه أمام مسكن أحد أقاربه بمنطقة التوفيقية دائرة قسم شرطة فيصل، وتم إعادة الطفل سالماً لأهليته.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمساومة والده على دفع مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.