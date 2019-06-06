أخبار مصر | "الوزراء" ينشر انفوجرافا حول مبادرة "الحياة أحلى بدون تدخين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر انفوجرافا حول مبادرة "الحياة أحلى بدون تدخين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافًا بعنوان "الحياة أحلى من بدون تدخين" وذلك ضمن مبادرة لتوعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين.

وأوضح الانفوجراف، أن المبادرة أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يوافق ٣١ مايو.

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وأشار الإنفوجراف، إلى أن المبادرة تتركز داخل مراكز الشباب وقصور الثقافة بجميع المحافظات وتهدف لتوعية الاطفال بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات.

وتهدف أيضا لرفع الوعي بمخاطر التدخين السلبي على الأطفال، والتاكد على ضرورة تجنب وحود أطفال في الأماكن التي يوجد بها مدخنون.

وتوعية الأطفال من عمر ٨ سنوات إلى ١٨ عاما وتشمل عروض فنية واليوم الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشي مع الفئة العمرية.