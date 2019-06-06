أخبار مصر | في ثاني أيام العيد.. وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ثاني أيام العيد.. وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، صباح اليوم، جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي، ورافقه كل من: الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ وعدد من القيادات الأمنية العاملة بالمطار.

وفي بداية الجولة قدم وزير الطيران المصري التهنئة للعاملين بالمطار ورجال الشرطة والجوازات والجهات العاملة بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأثنى على التعاون والتنسيق بين جميع العاملين في المطار كل في موقعه سواء من ضباط المراقبه الجويه أو من العلاقات العامة والأمن والمحطة والعمليات والخدمات الأرضية وعمال التحميل.

Advertisements

وأشاد بحسن الاستقبال لضيوف مصر من السائحين العرب والأجانب وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر تام وتذليل كافة العقبات لجميع الركاب والسائحين دعماً وتنشيطاً للسياحة الوافدة إلي مصر وخاصة إلى مناطق الجذب السياحي ومن أهمها شرم الشيخ، كما هنأ سيادته الركاب المسافرين والقادمين على متن الرحلات الدولية والداخلية بمناسبة عيد الفطر وتمني لهم قضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بزيارتهم لمدينة شرم الشيخ.

وخلال الجولة تابع سيادته إنسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار وتأكد من إنتظام التشغيل فى ظل الكثافة التى يشهدها المطار، وتفقد المصرى جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة، وأشاد وزير الطيران بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار.

كما تفقد كاونترات مصر للطيران والجوازات والأسواق الحرة وذلك للإطمئنان علي سير العمل كما تفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك واستمع إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع توسعة مبني الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنوياً ووجه سيادته بسرعة الانتهاء من عمليات التطوير بالمطار وفقاً للجدول الزمني المحدد.