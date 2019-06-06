أخبار مصر | "الصحة" تواصل متابعة خطتها لاحتفالات عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تواصل متابعة خطتها لاحتفالات عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة الصحة والسكان لليوم التانى على التوالي، متابعة خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، والتى شملت توزيع 2227 سيارة إسعاف مجهزة على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن وزيرة الصحة أكدت على الغاء كافة الاجازات للفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها الي الدرجة القصوي، بالاضافة الى مراجعة وتوفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن توفير مخزون استراتيجي من أكياس الدم فى جميع بنوك الدم المركزية والإقليمية، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الازمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.

وقال إن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات الوزارة، عن طريق مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، موضحًا أنه تم تأمين وتدعيم المستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة بالأقسام الحرجة "الطوارئ، والرعايات المركزة، الحروق".

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ولفت الي أن الخطة شملت التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى التنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات ومركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفوري عن أية حالات سموم فور وصولها.

وأكد أنه تم توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة)، وتكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث الاشتراطات الصحية، والشهادات الصحية، واخذ عينات وفحصها معمليًا، واتخاذ الاجراءات القانونية فى ضوء المخالفات، بالاضافة إلى التعامل الفورى فى حالة الابلاغ عن اى منشأت غذائية، أو مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين، لافتًا الي أن الوزارة خصصت الرقم "105" للابلاغ عن أي مخالفات تخص الأغذية، حرصًا على صحة المواطنين.

وذكر أن الخطة تشمل التنبية على جميع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية بتكثيف الحملات على المنشأت الغذائية من المصانع، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لاماكن تداول الاغذية، وسحب العينات من الاغذية المعروضة خاصة الفسيخ، والرنجة، والمجمدات والعصائر.

وتابع أن الخطة تتضمن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتصل بغرف عمليات فرعية بالمحافظات،مشيرًا إلى أن الغرفة تضم في عضويتها قطاعات الطب العلاجي، والوقائي، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وهيئة الإسعاف المصرية، وإدارة الرعايات المركزة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.