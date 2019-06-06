أخبار مصر | تداول 63 ألف طن قمح بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 63 ألف طن قمح بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة وتم تداول 63 ألف طن قمح و34 شاحنة بضائع و23 سيارة حيث شملت حركة الواردات 63 ألف طن قمح روماني و10 شاحنة و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 24 شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين وادي العرب، Valerie بينما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينة سينا كما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.