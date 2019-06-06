مصر | "مكالمة هاتفية" و"تهديد".. طالبة تذبح شقيقتيها بسبب "حبيبها" بالزقازيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكالمة هاتفية" و"تهديد".. طالبة تذبح شقيقتيها بسبب "حبيبها" بالزقازيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت طالبة بالصف الأول الثانوي بالزقازيق في الشرقية، على ذبح شقيقتها وإصابة أختها الأخرى، بعد أن هدداها بفضح علاقتها بأحد الشباب كانت تكلمه على الهاتف.

ففي إحدى قرى مركز الزقازيق ذبحت الشقيقة الكبرى "روان"، ـ17 عاما، شقيقتها الكبرى "إيمان"، 13 عاما، وأصابت الأخرى "سامية"، 11 سنة، لأنهما هدداها فضح علاقتها بشاب لدى والدهم كانت تحدثه على الهاتف لمدة ساعة، وخرجت "روان" في الشارع بصرخات قوية تهتف "حرامي قتل أختي"، وسرق المال وفر هاربا.

وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمكان وتم نقل الشقيقة المصابة للمستشفى والتي كشفت عن تفاصيل الواقعة، وبينما تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسها على ذمة التحقيقات.