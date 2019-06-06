مصر | في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. ضبط 29 قضية مضايقة سائحين بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. ضبط 29 قضية مضايقة سائحين بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 18 حالة اشتباه، حكم جزئي، 2 سلاح ابيض، وفي مجال المرافق تم ضبط 29 مضايقة سائحين – 4 تسول – ويلغ الإجمالى 33 قضية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.