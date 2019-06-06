مصر | "وش إجرام".. بلطجي يطلق النيران في الهواء لفرض السيطرة بإمبابة

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقى المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديده وتبين أنه يدعى "عبدالله.ب.ع"، 30 سنة، عاطل ومقيم محل البلاغ، السابق اتهامه في 16 قضية ( ضرب، سلاح أبيض، مخدرات، بلطجة، مشاجرة ) أخرهم " سلاح أبيض ".

وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش مطموسة الأرقام، وبمواجهته اعترف بقيامه بإطلاق أعيره نارية لمحاولة فرض السيطرة بالمنطقة سكنه، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

