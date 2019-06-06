شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحويل 12 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ48 مصريا باليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، نجح في تحويل 600 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 12 مليون جنيه مصري، لـ48 مصريا تقدموا بطلبات لتحويل اشتراكاتهم التأمينية إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، كمستحقات الاشتراكات التأمينية لهم عن الفترة التي قضوها في اليونان.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن هذه المستحقات تم تحويلها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية «الإيكا» اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فضلا عن إرسال مستندات الصرف الخاصة بكل اسم على حدة، للقيام بإعلان أسماء المستحقين بمستحقاتهم، وذلك خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019.

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وكشف المستشار العمالي باليونان، أشرف فؤاد، أن الحالات الحرجة من التأمينات المصرية التي لها الأولوية أصبحت 139 حالة منها «23 وفاة، و81 شيخوخة و35 عجز».

كما صدق مكتب التمثيل العمالي باليونان، على 5 عقود منها 3 فردية، والباقي مراجعة مع الشركات اليونانية، فضلا عن 4 خدمات مقدمة لأصحاب المعاشات بمنحهم شهادات على قيد الحياة وذلك خلال أبريل من العام الحالي.

وأشار إلى أن إجمالي المستحقات المالية التي قام مكتب التمثيل العمالي بتحصيلها من شكوتين وديا بلغت 9500 يورو، كما بلغت الشكاوى والاستفسارات العمالية التي تلقاها 46 استفسارا، منها 30 صياداً، و11 عمالة عادية، و5 يونانين خلال نفس الشهر.