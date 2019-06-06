شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق»: حادث كمين العريش «عمل شيطاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيًا غرب مدينة العريش، وراح ضحيته ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وقال فائق لـ«المصرى اليوم»: «هذا العمل الشيطاني ضد الإنسانية، وتزامن حدوثه مع صلاة عيد الفطر يؤكد تناقض فكر هذه الجماعات والتنظيمات والتي ليس لها علاقة بالدين أو الإنسانية».

وأضاف «فائق» أن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب منذ سنوات في الوقت الذي تدعم فيه دول عربية وأجنبية تلك الجماعات بهدف ضرب الاستقرار في مصر.

وتابع: «لن ينته الإرهاب بدون تكتل العالم لمواجهته ووقف الدعم الدولي له»، مُحذرا من أن الخطورة أن ينتقل هذا الإرهاب كالسرطان في المجتمع الدولي وسط استخدام تلك الجماعات التكنولوجيا الحديثة، مُعتبرا أن ترك هذه الجماعات ودعمها يهدد الآمن والسلم الدولي».

واعتبر فائق أن «الدولة المصرية هي الوحيدة التي تحارب الإرهاب (...)، وآن الأوان لأن يتحرك الضمير الإنساني ويضغط على تلك الدول»، مُشددًا أن مخاطر الإرهاب تؤثر على قيم حقوق الإنسان، مُمثلة الحق في الحياة والتنقل والأمن وغيرها من القيم الإنسانية.

وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الدولة المصرية تدفع تضحيات كبيرة من دماء أبنائها من الشهداء في الدفاع عن حدود مصر ومواطنيها، فضلا عن التكلفة المادية الكبيرة تساعد في القضاء على الفقر والتنمية في وقت تسعي فيه الدولة بعملية البناء والتنمية.

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وطالب فائق الجهات المعنية والمسؤولين بضرورة التوعية بخطورة الإرهاب وتحدياته وضرورة تعاون المدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل مع تلك الجهات بالقيام بدور توعي وتثقيفي للتحذير وبتر جذور التطرف العنيف، التي تساهم في انتشار الإرهاب.

في سياق متصل، أعرب مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانته البالغة للحادث الإرهابي الذي استهدف كمينًا أمنيًا غرب مدينة العريش.

وطالب المرصد، في بيان له، الخميس، الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات والقبض علي المنفذين وتقديمهم للعدالة.

وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تهدد قيم حقوق الإنسان داخل مصر، حيث أنها تمثل اعتداءً على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.

وأكد البيان أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وأن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداءً على حق الحياة.

وطالب البيان السلطات المصرية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية وتكثيف القوات الأمنية وتوفير الحماية الكافية للمواطنين والمنشآت الحيوية، وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وأن هذه العمليات الإرهابية تمثل تهديدًا خطيرًا على أمن وحياة البشر وحضارتهم.

وطالب «أبو سعدة» المجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.