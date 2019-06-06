شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف الدقهلية ناعيًا عامل مسجد النصر بالمنصورة: «مات يوم الجائزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عامل مسجد النصر الكبير، وقال إنه توفى «يوم الجائزة»، وهو يوم العيد، أثناء أدائه عمله في بيت من بيوت الله، وذلك أثناء تجميع الفرش من محيط المسجد، وفجأة سقط علي ألأرض متوفيا، وهو أثر فينا جميعا.

وروى زيادة، في تصريح صحفي، ما حدث فقال «بعد أن أنهيت خطبتي في المسجد بوجود القيادات التنفيذية والأمنية في المحافظة، توجهت لتهنئة العمال بالمسجد وكان المتوفي من بينهم، وكان بشوش الوجه، لا يظهر عليه أي تعب، وقبل أن أصل إلي بيتي، وجدث اتصالا من العاملين بالمسجد يخبروني بوفاته، فعدت إلى المسجد لإنها كافة الإجراءات الرسمية».

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وأضاف أنني أخبرت الوزارة بما حدث فوجَه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصرف إعانة عاجلة لأسرته قدرها 20 ألف جنيه من باب البر من الموارد الذاتية للوزارة، مع سرعة صرف سائر مستحقاته المالية، وكلفني بالتوجه على رأس وفد كبير من مديرية أوقاف الدقهلية لتقديم واجب العزاء لأسرة العامل نيابة عنه.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوفاة عامل بمسجد النصر أثناء عمله، فانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد مطر رئيس مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ.

وكان العامل صلاح عيد إسماعيل، في العقد السادس من عمره، يعيش في قرية «أبو داود السباخ» بمركز تمي الأمديد. وتبين أنه كان يقوم بتجميع فرش وسجاد المسجد مع باقي زملائه عقب صلاة عيد الفطر بمسجد النصر، إلا أنه سقط مغشيا عليه وبنقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامه التي صرحت بتسليم الجثه لذويها وصرحت بالدفن لعدم وجود شبه جنائية.