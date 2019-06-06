شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تسهم في مساعدة 12 مصريًا بالسعودية بقضاء إجازة العيد مع ذويهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في مساعدة 12 مواطنا مصريا يعملون لدى أحد المؤسسات التعليمية في منطقة الجنوب بمكة في حصولهم وديا على إجازة لقضاء عيد الفطر لدى ذويهم بمصر بعد انتهاء العام الدراسي بالمملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمساعدة 12 مواطنًا مصريًا في الحصول على إجازة وجوازات سفرهم لقضاء إجازة عيد الفطر لدى ذويهم في مصر، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي بالمملكة، ويرفض صاحب العمل تسليم جوازاتهم للسفر لوجود بعض الأعمال التحضيرية للعام الدراسي الجديد.

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وأوضح أنه على الفور تواصل المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان مع «أ.ف» صاحب المؤسسة التعليمية للتعرف على أسباب الرفض وعدم تسليم جوازاتهم خاصة وأن نظام العمل السعودي يمنع احتفاظ صاحب العمل بجواز السفر الخاص بالوافد، وأيضًا استخراج تأشيرة خروج وعودة لقضاء العيد مع ذويهم.

فطلب صاحب العمل من المستشار العمالي أن يقوموا أولا من الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بانتهاء العام الدراسي الحالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الحكومية للعام الدراسي الجديد مبكرًا.

فتم الاتفاق مع صاحب العمل والعاملين وديا على تقسيم العمل والإجازة بينهم على دفعتين بحيث تقوم دفعة بالانتهاء من جزء من الأعمال التحضيرية للعام الدراسي الجديد، وتقوم الدفعة الثانية بالانتهاء من الباقي وهو ما لقي تفهما وموافقة الطرفين، وبالفعل تم تقسيم الإجازة بين الـ12 مصريا، حيث غادر، اليوم الخميس، 6 من العاملين المملكة بعد تسلم الجوازات والتذاكر.