شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ» بالمحافظات استعداداً لماراثون الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، الخميس، رفع حالة الطوارئ، استعدادًا لماراثون الثانوى العامة، السبت، وتم تفعيل بروتوكولات تعاون مع مديريات الصحة والأمن ورؤساء المراكز لتأمين اللجان وحل كافة العقبات التي تواجه الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان.

ففي القليوبية، عقد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا طارئًا، استعدادا للامتحانات داخل 89 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالي 42 ألفًا و642 طالبا وطالبة.

وأعلن «عجلان»، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الاجتماع، أنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين والمستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين سير اللجان وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول والعمل على منع الغش والتنسيق مع أجهزة الصحة لتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان.

وشدد على مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الشخصية لسير عملية الامتحانات بانتظام وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل التي قد تواجه الطلاب.

وفي كفر الشيخ، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ السبت المقبل، ويؤدي 19ألفا و460 طالبا وطالبة امتحانات بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، منهم 13 طالباً بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين في 69 لجنة منتشرة في 13 إدارة تعليمية، مضيفة أنه تم توفير 27 استراحة للمراقبين والملاحظين منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، للعمل على راحة المشاركين في الامتحانات، تضم كافة الأجهزة الكهربائية وأسرة وغيرها من الأدوات.

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ووجهت «روان» علاء الدين عطية، الطالبة بالثانوي العام، بمدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية رسالة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر، لتبنيهم حالتها الصحية الصعبة ومساعدتها في محنتها التي تعرضت لها وإصابتها بكسر في الحوض وانحراف في العمود الفقرى منعاها من الحركة نتيجة حادث سيارة يقودها شاب متهور وهو يقود سيارته بأحد شوارع مدينة كفر الشيخ.

وفى المنيا، قرر المحافظ اللواء قاسم حسين، تشكيل لجنة لمواجهة المواقف والأزمات التي قد تحدث أثناء الامتحان ووضع خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسؤولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان.

وكلف «المحافظ» وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم طوال 24 ساعة، وأن تكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، كل في نطاقه الجغرافي، بتوفير أماكن المعيشة للمراقبين الوافدين للمحافظة مع توفير كافة سبل الإعاشة لهم.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم الانتهاء من استعدادات الامتحانات، من خلال 80 لجنة تستقبل 32400 طالب وطالبة داخل 9 إدارات تعليمية بمراكز المحافظة.

وفي الدقهلية، عقد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا، الخميس، مع رؤساء لجان الثانوية العامة لوضع الخطوط العريضه للعمل أثناء فترة الامتحانات التي تبدأ يوم السبت المقبل، وأوصى بضروره توفير الهدوء والراحة النفسيه للطلبة ومنع الغش بكافة صورة والتصدي بكل حزم له، وشدد على وضع التعليمات الامتحانية في أماكن واضحة باللجنة، وكذلك جدول الامتحان، ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين، وعدم دخول التليفون مع الطالب في اللجنة الامتحانية، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.

وأكد على رؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلبة وعدم افتعال مشاكل واحتواء المشاكل وسرعة حلها وعند حدوث أي مشكلة يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية ولجنة إدارة الثانوية العامة والكنترول.