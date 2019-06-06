شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر من افتتاح الرئيس.. كورنيش الصيادين بالإسماعيلية «مهجور» بسبب رائحة الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يتوقع مواطنو الإسماعيلية وعشرات الآلاف من زائريها أن يتحول كورنيش بحيرة الصيادين إلى منطقة مهجورة خربة، بعدما افتتحه الرئيس السيسي قبل نحو شهر.

هناك، تنبعث الرائحة الكريهة في أرجاء المكان، وامتدت إلى محيط داخل المركز التجاري (كارفور الإسماعيلية)، ما أدى إلى تراجع إقبال رواده نتيجة للرائحة.

من جانبه، قدم اللواء أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، بيانا عاجلا بالبرلمان حول عودة الصرف الصحي والزراعي إلى بحيرة الصيادين المُطلة على الكورنيش، بعد أسبوع من افتتاح الرئيس له، مُطالبا بتدخل الحكومة لوقف ما وصفه بـ«المهزلة».

وقال «عمارة» إنه فوجىء بمئات المواطنيين يبلغونه بانبعاث رائحة كريهة تنتشر في أنحاء الكورنيش، لافتا أنه توجه برفقة عدد من النواب إلى المنطقة ليكتشف وجود ماسورة عملاقة تصب الصرف في البحيرة، مصحوبة برائحة لا تحتمل، على الرغم من إعلان الرئيس تطهير البحيرة ودعوته إلى الحفاظ عليها من التلوث.

وحمَل النائب مسؤولى المحافظة المسؤولية الكاملة عن انبعاث الرائحة والسماح بصب التلوث في البحيرة، التي من شأنها تدمير الثروة السمكية والحركة السياحية بالمحافظة والبحيرة ووصفهم بأنهم «فشلة»، مُطالبا بمحاسبتهم لعدم تدخلهم.

وقال عمارة إنه أبلغ الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بخطورة الموقف وضرورة حضور رئيس الحكومة بنفسه ووزراء البيئة والرى والزراعة لمناقشة المشكلة.

وشارك جورج وهبة، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ونائب الإسماعيلية، مخاوفه من أن تتحول الإسماعيلية إلى أخطر نقطة تلوث قد تهدد الثروة السمكية ببحيرة الصيادين المرتبطة ببحيرة التمساح وقناة السويس، مُؤكدًا أنه ذهب بنفسه إلى المنطقة ولم يتحمل الوقوف لحظة بسبب الرائحة الكريهة في أجمل بقعة بالإسماعيلية.

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من جهته، وصف مسعد علي، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ما يحدث بالبحيرة بالنقطة السوداء في الثوب الأبيض الرائع الذي ألبسه الرئيس للإسماعيلية من خلال الافتتاحات الرائعة التى قام بها في المحافظة، وعلى رأسها الأنفاق والكباري والفنادق وكورنيش الجيش والمحاور المرورية الجديدة.

واعتبر عودة الصرف الصحي إلى البحيرة جريمة يجب أن يحاسب عليها كل المسؤولين عنها، وذكر أن الرئيس لا يعلم تلك المصيبة - على حد وصفه - وأنه لا يمكن أن يصمت عليها، مُطالبا إياه بالتدخل شخصيًا.

وحذر الدكتور سعيد الشربيني، نقيب الأطباء، من خطورة هذا التلوث على الصحة العامة، داعيًا المسؤولين إلى سرعة التدخل لإنقاذ البحيرة والحفاظ على صحة المواطنين.

ووصف محمد جمعة، سكرتير عام حزب الوفد المساعد بالمحافظة ورئيس لجنة الوفد بمركز ومدينة فايد، تلوث البحيرة وعودة الصرف الصحي والزراعي إليها بعد افتتاح الرئيس لها بالفضيحة، حسب قوله.

وقال إنه على يقين من ان الرئيس السيسي لن يسمح بذلك مناشدا الرئيس بالتدخل لوقف الصرف في البحيرة حتى ينتهى المشروع القومي لسحارة سرابيوم، الذي سينقل مياه الصرف إلى سيناء وإقامة محطة رفع بالمنطقة.

من ناحيته، نفى مسؤول بمحافظة الإسماعيلية مسؤولية المحافظة عن التلوث وحمَل وزارة الرى المسؤولية في صب الصرف في البحيرة، وهو ما نفاه مسؤول بهيئة الري، مُعتبرًا أن المحافظة مسؤولة عن منع التعديات والصرف بالبحيرة بعد افتتاح الرئيس لها.

في حين حذر مسؤول بالمركز التجاري لكارفور من خطورة التلوث والرائحة الكريهة أمام المركز على الحركة السياحية والتجارية بالمنطقة حاليًا ومستقبلا، مُطالبًا الدولة بسرعة التدخل لإنقاذ البحيرة ووقف التلوث.

من ناحيتهم، عبَر أهالي الإسماعيلية عن غضبهم من عودة التلوث للبحيرة، وتساءلت عفاف السيد، موظفة بالسكة الحديد، عن دور المحافظ عن تنفيذ تكليفات الرئيس بالحفاظ على البحيرة خلال افتتاح أنفاق القناة. وطالبت بمحاسبة المسؤولين بالمحافظة عما وصفته بالتقصير في المتابعة والرقابة.