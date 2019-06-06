شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة تُشيع جثمان شهيدها في كمين «بطل 14» بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيعت محافظة البحيرة جثمان الشهيد مجند خليل عيد يوسف راشد، الذي سقط في الهجوم الإرهابي على كمين «بطل 14» بشمال سيناء، صباح الأربعاء قبيل صلاة عيد الفطر.

وأجريت الجنازة في ساعة مبكرة من صباح الخميس في مسقط رأس الشهيد في قرية «المنشية الجديدة»، التابعة لمجلس قرية «المسين» بمركز الدلنجات.

وحضر الجنازة اللواء دكتور محمد المجبر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، نائبًا عن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأهالى القرية والقرى المجاورة، وقدموا العزاء لأسرة الشهيد.

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وقال أهل الشهيد: «نحتسبه عند الله شهيدًا مات وهو يدافع عن الوطن، ونطالب بالقصاص من قتلة الشهداء الذين قاموا بالعدوان الآثم قبل صلاة العيد دون مراعاة لأى حرمات، وندعو الله أن يحفظ مصر».

ونعى محافظ البحيرة شهداء الوطن في الحادث الإرهابي، مؤكداً أن الهجوم لن يثن المصريين عن الاستمرار في مواصلة الإصلاح والتنمية ولن ينال هذا العمل من عزيمتهم ولن يؤثر على النسيج الوطني الواحد وأن الدين الإسلامي السمح برئ من هذه الأفعال الإجرامية المأجورة، التي لن تزيد المصريين إلا قوة وإصرارًا على إقتلاع الإرهاب من جذوره.

كما أدان الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، العدوان الإرهابي، مؤكدًا أن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من أكبر الكبائر، وثمَن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في الذود عن الوطن والعرض محتسبًا شهداءهم عند الله تعالى في الفردوس الأعلى ، ونعى الشهداء الذين استشهدوا في الهجوم الارهابى على الكمين، سائلاً الله لهم الرحمة ولأسرهم الصبر.

وأكد «شعلان» أن هذه المحاولات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وصلابة وإصرارًا على دحر الإرهاب والإرهابيين ، وأنه لا سبيل سوى منتهى الحسم مع فلول الجماعات الإرهابية الضالة المارقة وسائر المتعاونين والمتعاطفين معها، وأنه علينا أن نفخر بقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وما يقدمان من تضحيات في سبيل الوطن.

تشييع جثمان الشهيد مجند خليل عيد يوسف راشد بالبحيرة

تشييع جثمان الشهيد مجند خليل عيد يوسف راشد بالبحيرة

تشييع جثمان الشهيد مجند خليل عيد يوسف راشد بالبحيرة

تشييع جثمان الشهيد مجند خليل عيد يوسف راشد بالبحيرة